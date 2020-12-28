Министр юстиции предложил увеличить срок лишения адвокатов статуса

До 5 лет увеличить срок лишения адвокатского статуса за допущенные нарушения предложил министр юстиции РФ Константин Чуйченко. По его словам, лишать статуса нужно минимум на 5 лет. Речь идет об адвокатах, нарушивших кодекс этики и закон об адвокатуре.

Кроме того, министр юстиции предложил усилить роль государства в координировании адвокатуры. В настоящее время это саморегулируемая организация. "К примеру, Минюст должен принимать активное участие в экзамене адвокатов. Кроме того - вести единый госреестр адвокатов, чтобы не было сомнительных игр, когда адвокат, лишенный в одном регионе своего статуса, идет и спокойно получает адвокатский статус в другом", - пояснил Константин Чуйченко в интервью ТАСС.

При этом министр отметил, что недовольны ситуацией в российской адвокатуре в настоящее время не только в Минюсте, но и в самой адвокатуре. Есть недовольные, по словам министра, и среди тех, кто не получает должного уровня представления их интересов в судах и других органах. "К сожалению, у нас адвокат сегодня воспринимается как какой-то решала, шоумен в ток-шоу на телевидении или колумнист журнала светской хроники. Все это никаким образом не относится к профессиональной адвокатской деятельности", - отметил министр.

По словам Чуйченко, деятельность адвоката - это часть правосудия и серьезная, даже квазигосударственная работа с точки зрения поставленных задач. "Адвокатура остается независимым институтом, но в ней должен в полную меру заработать принцип саморегулирования, который принесет порядок. Я думаю, что в ближайшее время нам с адвокатским сообществом нужно как следует все обсудить, поспорить, прийти к консенсусу, подготовить документы, которые определят суть наших дальнейших взаимодействий", - заключил министр.

Напомним, ранее президент Федеральной палаты адвокатов России Юрий Пилипенко озвучивал идею, чтобы адвокат, лишенный статуса, во второй раз имел право на повторную попытку вступить в ряды адвокатуры не ранее, чем через 5 лет.

Тема лишения адвокатского статуса вышла в общественное пространство после судебного процесса над актером Михаилом Ефремовым. Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, представлявшие разные стороны, были уличены в нарушении адвокатской этики. Позднее оба были лишены статуса адвокатов.