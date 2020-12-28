Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2020 года № 102-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 18.12.2020 № 98-пг) следующие изменения:

1) пункт 5.5. изложить в следующей редакции:

"Режим самоизоляции, предусмотренный пунктом 5.4 настоящего постановления, не распространяется на сотрудников отделения организации охраны и конвоирования спецучреждений полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, а также иных лиц, при условии предъявления ими одного из следующих документов:

документ, подтверждающий отсутствие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (результаты тестов на ПЦР-исследования или справка, выданные медицинской организацией, проводившей указанный вид диагностики на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)). Дата забора материала не должна превышать трех дней до даты прибытия на территорию Ненецкого автономного округа;

документ, подтверждающий результаты теста на ИФА-исследования, выданный медицинской организацией, проводившей указанную диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), при этом титр IgM должен быть не более 0,8, титр IgG не менее 10. Срок действия результата ИФА-исследования составляет 1 месяц с даты сдачи биоматериала для проведения исследования;

документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (законченные 1 и 2 этап введения двухкомпонентной вакцины) с указанием места и даты проведения вакцинации, наименования вакцины, серии вакцины. Срок действия документа составляет один год с даты проведения 2 этапа вакцинации.

В случае невозможности предъявления документов, указанных в настоящем пункте, граждане в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Ненецкого автономного округа могут пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР или ИФА-исследования. В целях сдачи теста допускается однократный выход в медицинскую организацию при строгом соблюдении масочного режима.";

2) пункт 12.1 дополнить абзацем следующего содержания:

"с 29 декабря 2020 года по 11 января 2021 года.";

3) пункт 26.3 изложить в следующей редакции:

"26.3. Организациям нефтегазодобывающей отрасли, осуществляющим деятельность на территории Ненецкого автономного округа, их подрядным и сервисным организациям допускать перевахтовку работников при соблюдении одного из следующих условий:

1) прохождение предварительной обсервации работников в течение 14 календарных дней и проведения лабораторного обследования на COVID-19 на 8-10 день обсервации. Дата забора материала не должна превышать семи дней до даты заезда работника на вахту;

2) предъявление документа, подтверждающего результаты теста на ИФА-исследование, выданного медицинской организацией, проводившей указанную диагностику на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), при этом титр IgM должен быть не более 0,8 г/л, титр IgG не менее 10, и отрицательного результата исследования теста ПЦР-исследования. Дата забора материала для проведения исследований методом ИФА не должна превышать семи дней до даты заезда работника на вахту;

3) предъявление документа, выданного медицинской организацией, подтверждающего проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (законченные 1 и 2 этап введения двухкомпонентной вакцины), с указанием места и даты проведения вакцинации, наименования вакцины, серии вакцины. Срок действия документа составляет один год с даты проведения 2 этапа вакцинации.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







