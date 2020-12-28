Новогоднее поздравление Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты

Уважаемые граждане Союзного государства, дорогие друзья!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Провожая уходящий 2020-й, все мы понимаем, что он был полон испытаний и тревог, изменил весь миропорядок, с него начинается отсчет новой эпохи. Перемены носят глобальный характер и при этом показывают, какой хрупкий нам мир и как надо дорожить вечными ценностями - семьей, работой, домом, здоровьем, своим и своих близких.

Тем важнее осознавать, что на том пути, который мы выбрали, необходимо поддерживать друг друга, идет ли речь о родных, близких людях, двух наших народах или странах. Беларусь и Россия исторически были вместе в сложные и в радостные времена, этот потенциал неисчерпаем, как неисчерпаем ресурс братства, дружбы, совместного созидания. Союзное государство - залог того, что впереди у нас много работы, новых проектов, идей. Важно, чтобы молодые люди, которые еще только выбирают дорогу, узнали и разделили наши Союзные ценности, убедились - они нужны интеграционному движению вперед. А оно необходимо им.

В уходящем году в ознаменование 75-летия Великой Победы был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату, проведена большая реконструкция Брестской крепости, запущена БелАЭС - это яркие примеры плодотворного сотрудничества двух стран. Они войдут в историю. А мы пойдем в будущее, чтобы в 2021 году было много новых вех.

Желаю вам здоровья, благополучия, счастья. С Новым годом!

Государственный секретарь Союзного государства

Григорий Рапота