Новый хит. Xiaomi выпустила мощный смартфон Mi 11 за 45 тысяч рублей

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Mi 11. Аппарат в конфигурации 8/128 Гб обойдется покупателям в 3999 юаней, или около 45 тысяч рублей.

Wow! At Xiaomi's China headquarter, @leijun just released the latest flagship #Mi11 to close out 2020 & welcome 2021!

Snapdragon 888, 2k 120Hz display, 50W wireless fast charge, 4600mAh, tech x fashion design, harmon kardon speakers and so much more!



RT if you want this in 🇮🇩! pic.twitter.com/oeO1mhGDwu — Alvin Tse #MiFan (@atytse) December 28, 2020

Как и предполагалось, девайс не будет комплектоваться зарядным устройством - в Xiaomi объясняют это необходимостью заботы об экологии.

Mi 11 обзавелся 6,81-дюймовым загнутым по краям дисплеем-водопадом с разрешением 2K (3200x1440 пикселей) и одновременной частотой обновления 120 Гц. В круглом отверстии слева спрятана фронтальная камера.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой (55 Вт) зарядки, а также беспроводной (50 Вт) и реверсивной (10 Вт). Основной модуль камеры имеет разрешение 108 Мп, широкоугольный - 13 Мп, макро - 5 Мп.

Что касается центрального процессора, то им стал топовый Snapdragon 888 от Qualcomm. Помимо базовой конфигурации 8/128 Гб, будет продаваться еще и топовая - на 12/256 Гб. Ее стоимость составит 4699 юаней, или около 53 тысяч рублей.