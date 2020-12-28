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Новый хит. Xiaomi выпустила мощный смартфон Mi 11 за 45 тысяч рублей

Текст:   Антон Благовещенский
28.12.2020,  
17:34
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально представила флагманский смартфон Mi 11. Аппарат в конфигурации 8/128 Гб обойдется покупателям в 3999 юаней, или около 45 тысяч рублей.

Как и предполагалось, девайс не будет комплектоваться зарядным устройством - в Xiaomi объясняют это необходимостью заботы об экологии.

Mi 11 обзавелся 6,81-дюймовым загнутым по краям дисплеем-водопадом с разрешением 2K (3200x1440 пикселей) и одновременной частотой обновления 120 Гц. В круглом отверстии слева спрятана фронтальная камера.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой (55 Вт) зарядки, а также беспроводной (50 Вт) и реверсивной (10 Вт). Основной модуль камеры имеет разрешение 108 Мп, широкоугольный - 13 Мп, макро - 5 Мп.

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Что касается центрального процессора, то им стал топовый Snapdragon 888 от Qualcomm. Помимо базовой конфигурации 8/128 Гб, будет продаваться еще и топовая - на 12/256 Гб. Ее стоимость составит 4699 юаней, или около 53 тысяч рублей.

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