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28.12.2020 09:50
Рубрика: Происшествия

Экс-министра здравоохранения Иркутской области оставили под стражей

Текст: Екатерина Дементьева

Иркутский областной суд отклонил апелляцию защиты Натальи Ледяевой, бывшего министра здравоохранения Иркутской области, на судебное решение о заключении ее под стражу. Как сообщает пресс-служба облсуда, экс-чиновница останется под арестом.

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Напомним, в начале октября СУ СК по Иркутской области возбудило уголовное дело против мошенников, которые за бюджетные средства поставляли в больницы области поддельные медицинские маски по фальшивым документам.

Когда следствие стало проверять другие поставки, выяснилось, что за неполные полгода эти же предприниматели при участии регионального министра здравоохранения продали еще несколько партий таких масок. По версии следствия, Наталия Ледяева, используя свое служебное положение, создала условия для заключения госконтракта, осознавая, что медицинские изделия не соответствуют условиям контракта.

Ущерб по первому эпизоду составил около 40 миллионов рублей, по второму - примерно 25 миллионов. Но следователи полагают, что это не конечные цифры - сейчас проверяются все контракты, которые проходили через эти компании, так что сумма может возрасти.

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Примечательно, что одним из ведущих фигурантов дела оказался сын Натальи Ледяевой. Он также сейчас находится в следственном изоляторе.

В начале ноября Наталья Ледяева ушла в отставку по собственному желанию. А 30 ноября экс-министра задержали. Ей, как и еще четырем фигурантам дела, предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

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