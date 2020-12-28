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28.12.2020 13:01
Рубрика: Происшествия

МЧС опровергло обнаружение жертвы кораблекрушения в Баренцевом море

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)
На месте крушения судна "Онега" в Баренцевом море погибшие не обнаружены. Спасены два человека из 19 членов экипажа.

Появившуюся ранее информацию о найденном теле погибшего моряка в ГУ МЧС по Архангельской области не подтвердили. Ранее с опровержением этих сообщений выступили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
СК возбудил дело о кораблекрушении в Баренцевом море

- Это была ошибочная информация. О погибших говорить пока рано. Людей ищут. В любом случае будем надеяться на лучший исход, - сообщил на брифинге первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Архангельской области Александр Бахтин.

На месте крушения работают четыре судна, принадлежащих тому же рыболовецкому колхозу имени Калинина, что и затонувшая "Онега". Поиски выживших моряков осложняются плохими метеоусловиями - сильным ветром и волнением на море. К тому же световой день в том районе длится меньше часа.

Экипаж "Онеги" работал на судне в специальной одежде - гидрокостюмах.

- Мы не знаем, какие это гидрокостюмы. Как у кого организм выдержит низкую температуру, сложно сказать. Но длительное время человек не может находиться в холодной воде. Самостоятельно до берега моряки добраться не смогли бы - до него порядка 40 километров, - уточнил представитель МЧС.

Основную часть команды составляли моряки из Мурманска - 16 человек. На борту также находились архангелогородец, моряки из Ростовской и Курской областей.

Рыболовецкое судно "Онега", которое вело промысел в Баренцевом море, потерпело бедствие около 6.00 28 декабря в районе Новой Земли. На помощь пришло находившееся рядом судно "Войково" - оно подняло на борт двух выживших моряков с "Онеги".

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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