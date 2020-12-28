Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом столетия.
Фото: Fabio FERRARI/AFP
Названы лауреаты награды Globe Soccer Awards. Лучшим тренером столетия стал нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а футболистом 2020 года - нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.
Непростым оказался выбор в категории "Игрок столетия". На эту награду претендовали Роналду, а также форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах, бразильский футболист Роналдиньо и капитан "Барселоны" Лионель Месси.
По решению организаторов этот приз достался 35-летнему Роналду.