Роналду признан лучшим футболистом столетия

Названы лауреаты награды Globe Soccer Awards. Лучшим тренером столетия стал нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а футболистом 2020 года - нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.

Непростым оказался выбор в категории "Игрок столетия". На эту награду претендовали Роналду, а также форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах, бразильский футболист Роналдиньо и капитан "Барселоны" Лионель Месси.

По решению организаторов этот приз достался 35-летнему Роналду.