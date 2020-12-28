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28.12.2020 08:35
Рубрика: Спорт

Роналду признан лучшим футболистом столетия

Текст: Максим Домчев
Нападающий сборной Португалии и туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признан лучшим футболистом столетия.
Фото: Fabio FERRARI/AFP Фото: Fabio FERRARI/AFP
Фото: Fabio FERRARI/AFP
Фото: AP Photo/Manu Fernandez
Криштиану Роналду подвел итоги года

Названы лауреаты награды Globe Soccer Awards. Лучшим тренером столетия стал нынешний наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а футболистом 2020 года - нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовский.

Непростым оказался выбор в категории "Игрок столетия". На эту награду претендовали Роналду, а также форвард "Ливерпуля" Мохаммед Салах, бразильский футболист Роналдиньо и капитан "Барселоны" Лионель Месси.

По решению организаторов этот приз достался 35-летнему Роналду.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду

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