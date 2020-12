Стало известно, сколько будет стоить новый ГАЗ с китайской кабиной

Новейший бескапотный городской грузовик ГАЗ "Валдай Next" будет продаваться по цене от 2 280 000 рублей, реализацию новинки дилеры компании начнут в январе 2021 года.

Напомним, о выпуске предсерийной партии "Валдаев" Next ГАЗ сообщил еще 31 июля, с тех пор проводилась сертификация модели. Кабина у него импортная - от китайского Foton Ollin. Она доставляется из Китая в готовом виде - сваренной, окрашенной, со стеклами, интерьером и всей фурнитурой.

Шасси у нового "Валдая" - российское, широко унифицировано с "ГАЗоном Next". От него взяты лонжероны рамы, ведущий мост, передняя ось, передняя и задняя подвески, тормозная система и рулевое управление. Это конкурентное преимущество - эксплуатантам будет дешевле и проще проводить обслуживание и ремонт.

"Валдай Next" оснащен турбодизелем Cummins ISF 2.8, который отлично знают владельцы "ГАЗелей". Однако здесь он дефорсирован с 149 до 130 л.с. и сочетается с совершенно новой механической коробкой передач - 6-ступенчатой. Ее разработал и производит сам ГАЗ. Эта КП отличается способностью "переваривать" большой крутящий момент (до 360 Нм).

Полная масса "Валдая Next" - 6,7 тонны, грузоподъемность - 3,7 тонны. Модель заняла нишу между "тяжелыми" модификациями "ГАЗели Next" полной массой 4,6 тонны и среднетоннажным грузовиком "ГАЗон Next" (полная масса - от 8,7 тонны).

Проект "Валдай Next" (включая разработку и освоение производства) обошелся ГАЗу примерно в 1 млрд рублей.

С помощью "Валдая Next" ГАЗ рассчитывает занять 30-50% рынка городских среднетоннажных грузовиков в России. Ежегодно планируется продавать до 3000 таких машин.