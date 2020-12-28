Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году

Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году. Это в три раза больше, чем в 2020 году. В уходящем году осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Между тем, как сказали в пресс-службе "Роскосмоса", график пусков на 2021 год пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции, а также телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Кроме того, прогнозировался запуск спутника-ретранслятора "Луч-5".

Ракеты-носители "Протон" разработаны во второй половине 1960-х годов. Ракета летает на вредном гептиле, и это вызывает серьезные замечания. В перспективе "Протон" должна заменить новая тяжелая российская ракета-носитель "Ангара".

С 2001 года осуществлены 110 пусков ракеты "Протон-М", одиннадцать из которых завершились авариями. Пуски ракет-носителей "Протон" будут осуществляться с космодрома Байконур до 2025 года.