Появились первые фото кроссовера Ford Mondeo

В Instagram-профиле cochespias опубликовали фото новой модели Ford. Предполагается, что автомобиль в камуфляже, запечатлённый на снимках, является преемником Fusion/Mondeo, который больше не выпускается.

По неофициальной информации, кроссовер Ford может получить имя Evos. В его основе - платформа Ford C2, на которой создан актуальный Focus. Она предусматривает линейку бензиновых и дизельных агрегатов, "мягкий" гибрид, версии с передним и полным приводом.

Прототипы нового кроссовера Ford были замечены ещё летом 2020 года, но это были так называемые муллы - агрегатоносители, не дающие представление о дизайне.

На новых фото Evos, судя по всему, имеет серийные кузов и оптику. Фары на современный манер объединены с решёткой радиатора, задние двери - выдвижные. Тип кузова - универсал, что подтверждает ранние предположения о том, что кроссовер окажется подобием Subaru Outback и покроет запросы клиентов, выбиравших универсал Mondeo, S-Max.

Особый интерес представляет торпедо, во всю ширину которого размещён сенсорный дисплей.

Сроки выхода Ford Evos на рынок неизвестны: ранее предполагалось, что кроссовер появится во второй половине 2021 года.