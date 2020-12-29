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29.12.2020 16:22
Рубрика: Легковые авто

Появились первые фото кроссовера Ford Mondeo

Текст: Константин Руссов

В Instagram-профиле cochespias опубликовали фото новой модели Ford. Предполагается, что автомобиль в камуфляже, запечатлённый на снимках, является преемником Fusion/Mondeo, который больше не выпускается.

Фото: скриншот с youtube.com
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По неофициальной информации, кроссовер Ford может получить имя Evos. В его основе - платформа Ford C2, на которой создан актуальный Focus. Она предусматривает линейку бензиновых и дизельных агрегатов, "мягкий" гибрид, версии с передним и полным приводом.

Прототипы нового кроссовера Ford были замечены ещё летом 2020 года, но это были так называемые муллы - агрегатоносители, не дающие представление о дизайне.

На новых фото Evos, судя по всему, имеет серийные кузов и оптику. Фары на современный манер объединены с решёткой радиатора, задние двери - выдвижные. Тип кузова - универсал, что подтверждает ранние предположения о том, что кроссовер окажется подобием Subaru Outback и покроет запросы клиентов, выбиравших универсал Mondeo, S-Max.

Особый интерес представляет торпедо, во всю ширину которого размещён сенсорный дисплей.

Сроки выхода Ford Evos на рынок неизвестны: ранее предполагалось, что кроссовер появится во второй половине 2021 года.

#Ford