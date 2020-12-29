Появление автомобилей УАЗ в США вызвало бурю в Сети

Новость о том, что калифорнийская компания Bremach планирует производить и продавать в США УАЗ "Патриот" и "Пикап" с отставанием в неделю попала на страницы популярных американских автомобильных ресурсов - таких, как Motor1, Jalopnik и Carscoops. Благодаря этому, появилась возможность узнать мнения простых американских автолюбителей относительно самой идеи вывода на рынок США российских УАЗов.

Как ни странно, новость вызвала живой отклик у англоязычной публики на всех перечисленных площадках - пользователи активно комментируют, даже завязываются споры. Напомним, что Patriot рассчитывают предлагать в Штатах под именем Bremach Taos, а Pickup - как Bremach Brio. Первый будет стоить от 26 тысяч долларов, второй - от 27 тысяч.

На Jalopnik эта новость собрала более 40 комментариев. Мнения диаметрально противоположные. Так, пользователь McBlog пишет: "У безымянного российского бренда нет шансов преуспеть с ценой, которая не намного ниже, чем у известных марок". ShitboxesAreBest парирует: "Цена не кажется такой уж плохой для того, что вы получите. Но лучше снизить ее на 5 тысяч долларов". Комментатор SaltyIrishman поддерживает появление УАЗа в США и называет его "псевдо-Land Cruiser 70, хотя и с 4-цилиндровым мотором". По мнению этого пользователя, вывод УАЗа в Штатах может побудить Toyota вернуть на рынок страны настоящий классический Land Cruiser 70. Некто под ником Daveinva считает, что проект сборки УАЗов в США экономически бессмыслен и выглядит как отмывание средств. Пользователь Sjubbdubb говорит, что, живя в Норвегии, часто видит приезжающих на "Патриотах" российских туристов. Выглядят эти машины совсем неплохо, но УАЗу бы лучше привезти в США классические Hunter и Buhanka.

На сайте Carscoops набралось более 60 комментариев. Пользователь The Burg шутит, что именно с целью выйти на авторынок США "русские помогли с победой Байдену". Несколько комментаторов замечают, что у "Патриота" вид автомобиля из 90-х годов и внешне он напоминает Mitsubishi Montero (Pajero) 1991 года. Wandering Spirit предполагает, что УАЗ - очень прочный автомобиль, но двигатель 2,7 л 150 л.с. "подойдет только для езды по грунтовым дорогам в Сибири, но не для бездорожья". Некоторые сомневаются, что дело вообще дойдет до продаж УАЗов в США и проводят параллели с индийской Mahindra, которая еще в конце нулевых годов собиралась начать реализацию здесь своих внедорожников, но до сих пор этого не сделала. Другие считают, что марку УАЗ в Америке ждет громкий провал, как это было в конце 80-х с югославским автобрендом Yugo (она же Zastava).

Пользователи Motor1 спокойнее отнеслись к новости - менее 10 комментариев. Человек с никнеймом Zod замечает, что в продажах на американском рынке российского автомобиля под названием Patriot есть некая ирония. Комментатор Gunner говорит, что имел опыт управления классическим УАЗ "Буханка" - и ему она очень понравилась своей спартанской отделкой и утилитарностью.