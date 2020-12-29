В Москве от коронавируса привились уже 50 тысяч человек

Вакцинацию от коронавируса в Москве прошли 50 тысяч жителей. Об этом в интервью Первому каналу рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как отметил глава города, общее число записавшихся на иммунизацию составляет 70 тысяч. Система здравоохранения справляется с этим потоком. По словам Собянина, Москва готова открыть новые пункты, если количество желающих вакцинироваться будет расти.

Среди тех, кто прошел первый этап вакцинации, оказался и корреспондент "РГ". Никаких осложнений не возникает, второй компонент вакцины будет введен 13 января.