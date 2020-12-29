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29.12.2020 14:28

В Оренбуржье запустили единый портал по подключению к электросетям

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Единый портал по технологическому подключению к электросетям заработал в Оренбуржье. Ресурс seti56.ru создан специально для предпринимателей: здесь можно найти полную информацию о процедурах подключения и контакты сетевых организаций для каждого муниципального образования. Проект стал результатом совместной работы Корпорации развития области и министерства промышленности и энергетики региона в рамках реализации Дорожной карты по улучшению инвестклимата.
Руководитель Корпорации развития Оренбуржья Игнат Петухов и министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин рассказали о преимуществах нового проекта. Фото: Сергей Медведев Руководитель Корпорации развития Оренбуржья Игнат Петухов и министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин рассказали о преимуществах нового проекта. Фото: Сергей Медведев
Руководитель Корпорации развития Оренбуржья Игнат Петухов и министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин рассказали о преимуществах нового проекта. Фото: Сергей Медведев

Как уже писала "РГ", решение о запуске единого интернет-ресурса, содержащего все сведения о подключении бизнес-структур к электросетям, было принято на заседании рабочей группы, состоявшемся в августе в региональном минпромэнерго. В ходе обсуждения одной из самых наболевших проблем предпринимательства участники встречи приняли ряд ключевых решений для упрощения и ускорения этой процедуры.

Фото: Сергей Медведев
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На пресс-конференции, посвященной открытию портала seti56.ru, генеральный директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов рассказал о преимуществах нового онлайн-сервиса.

- В области действует 51 сетевая организация, но не всегда предприниматели могут найти контакты компаний, которые оказывают услугу по технологическому присоединению к электросетям, - пояснил Петухов. - Теперь такой проблемы нет. На новом портале размещена исчерпывающая информация по сетевым организациям в каждом муниципальном образовании области с указанием контактных данных и адресов, данные о специалистах местных администраций, ответственных за технологические подключения, а также алгоритм действия для потребителя услуг в целях подключения к сетям. Интерфейс сайта максимально простой и доступный. Выбрав нужный муниципалитет, пользователь получает ответы на все свои вопросы.

Кроме того, в связи с тем, что с этого года закон обязывает предусмотреть возможность присоединения к электросетям путем подачи электронной заявки, на портале указаны ссылки на соответствующие разделы сайтов сетевых компаний, где пользователь может подать такую заявку.

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье оценили результаты работы по улучшению инвестклимата

А двумя месяцами ранее Корпорацией развития региона в области был организован своеобразный "правовой ликбез" для сотрудников сетевых организаций. На специальных занятиях их обучили всем актуальным требованиям законодательства и действующим нормативам.

Напомним, что по итогам 2019 года Оренбургская область заняла в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности 44-е место. В ближайшей перспективе регион планирует радикально улучшить свои позиции: поставлена амбициозная задача войти в 20-ку самых комфортных для бизнеса субъектов страны. Для достижения этой цели в области была разработана Дорожная карта, включающая в себя 152 мероприятия. Результаты ее реализации обнадеживают: по итогам рейтинга - 2020 Оренбургская область заняла 44 место, поднявшись сразу на семь позиций. И это - только начало!

Фото: Сергей Медведев
В Оренбуржье заработал колл-центр для обратной связи с предпринимателями

Для оперативной связи с предпринимателями в регионе запущен специальный колл-центр. Кроме того, любой бизнесмен может предоставить свою инициативу по модернизации не только технологических подключений, но и других сфер предпринимательской деятельности. Предложения можно присылать в директ страницы в Инстаграм Корпорации развития Оренбургской области.

- Сейчас мы готовим Дорожную карту на 2021 год, - рассказал Игнат Петухов. - Предложения предпринимателей будут рассмотрены на публичной стратегической сессии, посвященной инвестиционному климату, с участием представителей государственных органов. Лучшие инициативы будут включены в качестве мероприятий в новую Дорожную карту.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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