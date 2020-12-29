Кузнецова: Вопрос о протезировании руки девочки из Ингушетии скоро решится

В скором времени будет решен вопрос с протезированием руки девочки из Ингушетии, получившей летом прошлого года серьезные травмы при избиении родственницей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

- Она сейчас ходит в школу, поет в хоре, вот выступать на днях должна была, - рассказала Анна Кузнецова последние новости из жизни девочки. - Мы поддерживаем связь. Есть текущие вопросы, которые помогаем решать.

Вопрос с протезированием руки, по словам Анны Кузнецовой, буде решен скоро. "Уже есть те, кто будет помогать Айше. Так потихоньку у нее все налаживается, это здорово", - цитирует слова детского омбудсмена агентство ТАСС.

Напомним, что речь идет о разрешении трагического случая, когда девочка 4 июля 2019 года была доставлена в тяжелом состоянии в Детскую республиканскую клиническую больницу Ингушетии с множественными травмами, ожогами и порезами. Ей провели операцию по спасению сосудов кистей рук, а пятого июля ребенка перевели в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где при обследовании выявили старые переломы ребер и травму позвоночника. Врачи сообщали, что левая рука ребенка будет сохранена, а правую придется ампутировать. Седьмого августа было проведено удаление омертвевшей части руки, включая кисть и предплечье. И президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил, что ребенку планируют поставить протез.