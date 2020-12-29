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29.12.2020 17:25
Рубрика: Власть

Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды

Текст: Марина Трубилина

В Крыму вопрос с водой будет решен, убежден вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Сейчас эта проблема решается сразу несколькими способами. В Севастополь уже пошла вода из Кадыковского месторождения, вместе с военными была переброшена вода на Симферополь, рассказал Хуснуллин.

"По Севастополю проблема практически закрыта, мы все доработаем там и сделаем определенный запас гарантированный, чтобы в принципе у Севастополя не было проблем с водой", - заверил вице-премьер.

В целом по Крыму ситуация несколько сложнее, отметил он. Сейчас идет поиск дополнительных источников воды. "Разбуриваем существующие запасы водохранилища, бурим скважины. Фактически коллеги, начиная с 1 января, будут работать. И сейчас работают. Идет круглосуточная работа по поиску воды", - сказал он.

Максимальная ставка делается на бурение, на крайний случай рассматривается вариант опреснения воды. Если не будет других способов, то этот, достаточно дорогой метод, тоже будет использоваться, подчеркнул Хуснуллин.

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