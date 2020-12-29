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29.12.2020 13:56
Рубрика: Экономика

На горных курортах Сочи снова заработал единый ски-пасс

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Самая масштабная в России зона катания по единому ски-пассу - более 177 километров трасс - снова объединила инфраструктуру горных курортов Сочи: канатные дороги и трассы курортов "Красная Поляна", "Роза Хутор" и горно-туристического центра "Газпром", где горнолыжный сезон в тестовом режиме стартовал 24, 25 и 26 декабря соответственно. Единый ски-пасс стал доступен гостям с сегодняшнего дня.

В Сочи открылся новый горнолыжный сезон

Как ранее сообщала "РГ", в 2018 году единый ски-пасс был запущен на "Розе Хутор" и "Газпроме", а в прошлом к ним подключился и третий. Таким образом, Сочи вышел на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов.

- Обладатели действующего единого ски-пасса смогут удобно перемещаться между нижними станциями канатных дорог трех курортов на бесплатном автобусе, - рассказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина. - Рекомендуем приобретать абонементы онлайн, а при покупке в кассах горных курортов пользоваться бесконтактными способами оплаты.

Туристам предлагается несколько тарифов, которые различаются по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание. Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с момента открытия курортов до 16.00. Также есть абонементы на несколько дней - от двух до восьми.

- Тем, кто планирует провести активный отпуск в горах Сочи, стоит рассмотреть возможность покупки абонемента на несколько дней. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания по этому абонементу, - объяснили в пресс-службе курорта "Красная Поляна".

Горнолыжный сезон ориентировочно завершится в конце апреля 2021 года. Напомним, на курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 километра, в горно-туристическом центре "Газпром" ("Лаура" и "Альпика") - более 45 километров, а на курорте "Красная Поляна" - 30 километров.

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