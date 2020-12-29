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29.12.2020 09:22
Рубрика: Происшествия

В отношении экс-схиигумена Сергия завели дело о склонении к самоубийству

Текст: Екатерина Призова

Бывший схиигумен Сергий (Романов) стал фигурантом уголовного дела.

Фото: vesti
Возбуждено дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре

Напомним, ранее основатель Среднеуральского женского монастыря был отлучен от церкви: в проповедях он заявлял о том, что эпидемия коронавируса - это "псевдопандемия". Позднее в рамках гражданского суда его оштрафовали по административному делу о распространении недостоверной информации, а также - в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Минувшей ночью экс-схиигумена задержали в монастыре. Источник "Интерфакса" в силовых структурах сообщил, что расследовать это дело будет центральный аппарат Следственного комитета РФ.

По словам адвоката Светланы Герасимовой, бывшему духовнику уральской обители предъявили обвинение по ч.3 ст.101.1 УК РФ (о склонении к самоубийству), по ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) и 330 УК РФ (самоуправство).

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