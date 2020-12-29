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29.12.2020 21:28
Рубрика: Общество

Российских космонавтов пока не планируют отправлять на корабле Маска

Полеты российских космонавтов на корабле Crew Dragon, который разработала компания SpaceX Илона Маска, пока не планируются, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы понимаем, кто из наших космонавтов мог бы полететь, но говорить об этом рано (как о переговорах, так и о самом полете), потому что корабль еще не доведен до ума, это еще экспериментальный корабль", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что полеты станут реальными после того, как новый корабль пройдет сертификацию.

Также Рогозин выразил мнение, что приборы на американском сегменте МКС могут являться причиной утечки воздуха и падения давления внутри станции. В то же время большой опасности и необходимости "срочно что-то предпринимать" он не видит. По его словам, сейчас идет плановая работа технических специалистов, а в феврале на МКС должен прибыть грузовик "Прогресс" с приборами для детального изучения причин утечки воздуха со станции.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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