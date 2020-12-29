Стивен Содерберг снимет продолжение "Заражения"

Стивен Содерберг, написавший в самоизоляции три сценария, намерен снять сиквел своего "Заражения", недавно обретшего вторую жизнь.

Как сообщает IndieWire, режиссёр готовит "философское" продолжение фильма, в котором, напомним, идёт речь о страшной эпидемии, стремительно поразившей человечество.

К работе над новым фильмом присоединился сценарист "Заражения" Скотт Бёрнс, с которым Содерберг уже обсуждает детали сюжета.

Продолжение, по словам режиссёра, станет развиваться "в другом контексте" и не будет прямым сиквелом, однако "может затрагивать схожие темы и идеи".

"Заражение" вышло в 2011 и тогда большим хитом не стало. Но в этом году по понятным причинам обрело бешеную популярность, надолго закрепившись наверху в рейтингах стриминговых сервисов.

Ранее один из исполнителей главных ролей в "Заражении" Джуд Лоу рассказал, что учёные-консультанты фильма уже тогда были уверены в том, что пандемия неизбежна.