Джуд Лоу знал о пандемии еще в 2011 году

Замечательный британский актёр Джуд Лоу обзавёлся импозатной бородой и дал видеоинтервью журналу GQ на YouTube, где прокомментировал свои самые примечательные роли.

Речь шла об участии в фильмах "Талантливый мистер Рипли", "Холодная гора", "Гаттака", "Искусственный разум", "Близость", "Шерлок Холмс", "Гнездо", франшизе "Фантастические твари", сериалах "Молодой папа" и "Третий День". А также, конечно, о "Заражении" Стивена Содерберга 2011 года, где Лоу сыграл блогера и журналиста Алана Крумвьеде.

Фильм, рассказывающий о чудовищной эпидемии неведомой смертельной заразы, напомним, стал хитом онлайн-сервисов сразу после начала реальной пандемии в этом году: спустя девять лет он обрёл популярность, которой не снискал во время проката.

Между тем Лоу сделал довольно жуткое признание: оказывается, он, как и остальные члены съёмочной группы, все эти годы знали о том, что нечто подобное должно было произойти.

Об этом их предупредили учёные-консультанты, работавшие над фильмом. Ещё в 2011-м они предупреждали, что пандемия рано или поздно должна произойти: "вопрос был не "если", а "когда", рассказал Джуд.

Он признался, что "было страшно подобное слышать на съёмочной площадке". И ему жутко об этом говорить, но когда начали поступать те самые новости из Китая, он вовсе не был удивлён.