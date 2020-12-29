В Японии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса

Первый случай южноафриканского штамма коронавируса зафиксирован в Японии, сообщает телеканал NHK.

Заболевание проявилось у 30-летней женщины, вернувшейся из ЮАР 19 декабря. Последующие лабораторные исследования подтвердили, что это мутировавший вирус, получивший распространение в Южной Африке, пишет РИА Новости.

Сообщается, что еще у шести человек подтвержден британский штамм коронавируса. Всего в Японии уже 15 человек заразились новыми видами инфекционного заболевания. В минздраве ЮАР ранее сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2. В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2.