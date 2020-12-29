В Нью-Йорке за махинации с вакциной будет штраф до миллиона долларов

Власти американского штата Нью-Йорк будут взимать штраф в размере до одного миллиона долларов за мошенничество, связанное с вакцинами от коронавируса. Об этом объявил губернатор Эндрю Куомо, заверив, что в течение суток подпишет соответствующий указ.

Он подчеркнул, что не потерпит каких-либо махинаций. "Всех причастных к мошенничеству будут привлекать к ответственности", - цитирует ТАСС губернатора. Куомо пояснил: если медицинское учреждение или отдельный специалист будут замечены в таких махинациях, то власти штата назначат им "штраф в размере до одного миллиона долларов". Нарушители также будут лишены всех лицензий.

Напомним, полиция штата Нью-Йорк начала расследование в отношении сети медицинских учреждений по подозрению в том, что они мошенническим путем получили вакцину от коронавируса и предлагали их частным лицам.

Ранее главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что ситуация с коронавирусом в США может ухудшиться после праздников. По его словам, страна столкнется с постсезонным (после Рождества и Нового года) всплеском. Фаучи отметил также, что добиться популяционного иммунитета можно будет при наличии устойчивости к вирусу у 80-85% населения, хотя ранее называлась цифра в 70%.