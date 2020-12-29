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Рубрика: В мире

В Раде сочли отказ от вакцины из РФ спланированным уничтожением народа

Медработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Илья Питалев / РИА Новости Медработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Медработник демонстрирует "компонент 1" вакцины от коронавируса "Спутник V". Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Верховной рады, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от российской вакцины от коронавируса "Спутник V" спланированным уничтожением народа.

Фото: AP
Зеленский отказался покупать российскую вакцину от COVID

"Украине нужна вакцинация и если страна хочет выйти из ситуации с коронавирусом, то власти обязаны вернуться к российской вакцине", - приводит слова Рабиновича РИА Новости.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что поставил министру здравоохранения Максиму Степанову задачу получить вакцину в январе, в крайнем случае - в феврале. По словам Степанова, в рамках международного механизма COVAX уже подписаны технические документы на поставку восьми миллионов доз вакцины. Киев вел переговоры о закупке вакцин с большинством мировых производителей, но только не с российскими.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что вариант поставок вакцины Киеву возможен, однако этот вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами и получить официальный запрос от властей страны. Зеленский же призвал соотечественников ждать "настоящую вакцину", которую пообещал Евросоюз. При этом те, кого Киев считает своими главными заступниками на Западе, прежде всего США, не поспешили протягивать Украине руку помощи и экспортировать свои вакцины, а поставили на первое место собственные интересы.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

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