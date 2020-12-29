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29.12.2020 17:00
Рубрика: Легковые авто

Volkswagen запатентовал в России Polo Sport

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.fips.ru Фото: www.fips.ru
Фото: www.fips.ru

Volkswagen оформил охранные документы на лифтбек Polo в модификации с заводским тюнинг-комплектом "Спорт". Патент на промышленный образец автомобиля опубликован в базе fips.ru.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Напомним, что такой вариант Polo компания предлагает с 7 декабря. В стайлинг-набор входят колесные диски Torsby R16, спортивная решетка радиатора, окрашенные в черный корпуса зеркал, задний спойлер, затемненные задние фонари, ряд стилевых особенностей в салоне. Пакет "Спорт" также подразумевает задние дисковые тормоза.

Тюнинг доступен для Polo в трех комплектациях - Respect, Status и Exclusive. Доплата за него зависит от исполнения и варьируется от 37 000 до 85 000 рублей. Минимальная цена Polo с таким комплектом - 1 007 900 рублей.

На нашем рынке Polo-лифтбек комплектуют 1,6-литровыми бензиновыми моторами мощностью 90 и 110 л.с., их производят в Калуге, сочетаются они с 5-скоростной "механикой", 110-сильный двигатель могут еще оснащать 6-скоростным "автоматом". Также предлагается 1,4-литровый 125-сильный турбомотор TSI, он работает в паре с 7-скоростным "роботом" DSG. Спорт-пакет доступен для всех модификаций.

Volkswagen Polo для России производят на заводе концерна в Калуге.

Фото: www.fips.ru
#Volkswagen