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30.12.2020 05:52
Рубрика: В мире

Адвокаты Трампа просят Верховный суд пересмотреть итоги выборов в Висконсине

Адвокаты избирательного штаба действующего американского лидера Дональда Трампа обратились в Верховный суд США с просьбой пересмотреть итоги президентских выборов в Висконсине и аннулировать около 50 тысяч бюллетеней, отправленных по почте. Соответствующий документ размещен на сайте высшей судебной инстанции страны.

Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Кроме того, адвокаты Трампа требуют аннулировать свыше 221 тысячи бюллетеней в округах Дейн и Милуоки, основную часть населения которых составляют демократы, пишет ТАСС. Представители республиканца настаивают на пересмотре результатов голосования в Висконсине в пользу Трампа.

Ранее апелляционный суд Висконсина отказал действующему президенту в пересмотре итогов выборов. Согласно официальным данным, демократ Джо Байден победил в этом штате с небольшим отрывом и получил 10 голосов выборщиков. Штаб Трампа утверждал, что избирком Висконсина нарушил Конституцию, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешив выносные ящики для бюллетеней на фоне пандемии. Однако эти доводы были признаны судом несостоятельными.

Напомним, президентские выборы в США прошли третьего ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Шестого января сенат и палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии. Однако Трамп не признает поражение и обращается в суды. Верховный суд США уже отклонил два иска адвокатов Трампа.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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