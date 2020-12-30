Адвокаты Трампа просят Верховный суд пересмотреть итоги выборов в Висконсине

Адвокаты избирательного штаба действующего американского лидера Дональда Трампа обратились в Верховный суд США с просьбой пересмотреть итоги президентских выборов в Висконсине и аннулировать около 50 тысяч бюллетеней, отправленных по почте. Соответствующий документ размещен на сайте высшей судебной инстанции страны.

Кроме того, адвокаты Трампа требуют аннулировать свыше 221 тысячи бюллетеней в округах Дейн и Милуоки, основную часть населения которых составляют демократы, пишет ТАСС. Представители республиканца настаивают на пересмотре результатов голосования в Висконсине в пользу Трампа.

Ранее апелляционный суд Висконсина отказал действующему президенту в пересмотре итогов выборов. Согласно официальным данным, демократ Джо Байден победил в этом штате с небольшим отрывом и получил 10 голосов выборщиков. Штаб Трампа утверждал, что избирком Висконсина нарушил Конституцию, ослабив требования к идентификации избирателей на выборах и разрешив выносные ящики для бюллетеней на фоне пандемии. Однако эти доводы были признаны судом несостоятельными.

Напомним, президентские выборы в США прошли третьего ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. Шестого января сенат и палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии. Однако Трамп не признает поражение и обращается в суды. Верховный суд США уже отклонил два иска адвокатов Трампа.