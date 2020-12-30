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30 декабря 2020 г.

Распоряжение правительства Республики Алтай от 29 декабря 2020 года № 859-р "О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р"

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Алтай от 18 марта 2020 года № 144-р "О введении режима "Повышенная готовность" и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Алтай" следующие изменения:

1) подпункт "и" пункта 12 признать утратившим силу;

2) в абзаце первом пункта 14.1.2 после слов "22 часов" дополнить словами ", за исключением оказания услуг общественного питания на территории автозаправочных станций";

3) в пункте 14.1.3 слова "31 декабря 2020 года" заменить словами "31 января 2021 года";

4) в пункте 14.1.4 слова "31 декабря 2020 года" заменить словами "31 января 2021 года";

5) в пункте 14.4:

в абзаце первом слова "с 31 марта до особого распоряжения" исключить;

дополнить подпунктом 9 следующего содержания:

"9) воздержаться от посещения религиозных объектов.";

6) в пункте 15 слова "Законом Республики Алтай от 20 декабря 2019 года № 64-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" заменить словами "Законом Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня подписания, за исключением подпункта 6 пункта 1 настоящего Распоряжения.

3. Подпункт 6 пункта 1 настоящего Распоряжения вступает в силу 1 января 2021 года.

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин



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