Байден призвал Трампа сделать прививку от COVID-19

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа привиться от коронавируса. По его словам, сам он привился, чтобы внушить обществу доверие к вакцине, также поступила и избранная вице-президент Камала Харрис.

"Когда его врачи это рекомендуют, президент Трамп должен привиться, чтобы придать (людям) ту же степень доверия", - цитирует Байдена РИА Новости. Он также выразил надежду, что Трамп "ясно и недвусмысленно" призовет всех американцев воспользоваться вакциной, когда она станет доступна.

Напомним, в октябре Дональд Трамп переболел коронавирусом. Защитный эффект от препарата на основе антител, который действующий президент принимал во время лечения COVID-19 все еще сохраняется. Трамп заявлял, что готов вакцинироваться, но сделает это, когда его врачи сочтут это необходимым.