Эксперты назвали причины ухода Honda с российского авторынка

- Основная причина, которая могла послужить такому решению марки Honda - это отсутствие производства в России. У нас в стране не производится ни одной модели Honda, все автомобили импортируемые. А в массовом сегменте практически у всех брендов есть локализованное производство в России: у Mitsubishi, Toyota, Nissan - это если считать именно японские марки. Плюс дилерская сеть по марке в нашей стране была значительно сокращена, так как они убрали представительство, - констатировал директор филиала "Авилон. Mitsubishi" Олег Серёжников.

Анонсированный уход автомобильного подразделения японской компании Honda из России - предсказуемое событие, которое связано не столько с проблемами российского авторынка и волнообразными финансовыми кризисами, сколько с ошибками менеджмента самой японской компании в сложные периоды времени, уверен главный редактор журнала "Движок" Илья Огородников.

- Марка успела привыкнуть к ажиотажному спросу на свою продукцию в "тучные нулевые", когда очереди на модели Honda достигали года, а в лучшее время компания продавала в России до 90 тысяч новых автомобилей. Эдакая потеря бдительности, связанная с головокружением от успехов. В результате руководство компании легкомысленно отнеслось к кризису 2008-2009 года, когда продажи Honda упали вчетверо. Марка не стала вкладываться, в первую очередь, в локализацию, а также в пересмотр модельного ряда и программы лояльности, надеясь на быстрое восстановление спроса и преданную аудиторию. Однако вместо краткосрочного восстановления рынка Honda получила второй удар в виде кризиса 2014-2015 года, когда из-за падения курса рубля не смогла конкурировать по цене с локализованными соперниками, окончательно обрушив собственные продажи. В результате немногочисленные дилеры стали самостоятельно заказывать с заводов товарные автомобили для реализации, сведя деятельность официального представительства марки к минимуму. Уже тогда стало понятно, что пошел обратный отсчет. Ну а сегодня фактически был оглашен ожидаемый итог давно свершившегося события, - заключил Илья Огородников.

По мнению Олега Серёжникова, уход Honda, как и в случае с Ford, рынок переживет спокойно: относительно небольшая доля компании распределится между другими массовыми брендами - Mitsubishi, Volkswagen, Hyundai, Toyota, Nissan.