Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки

Компания ООО "Хонда Мотор РУС" сообщила о прекращении поставок автомобилей в Россию в течение 2022 года.

Как сообщили в Honda, "принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".

Также в компании отметили о том, что ООО "Хонда Мотор РУС" сохранит присутствие в нашей стране в сегментах мотоциклетной и силовой техники, а также будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей.

Напомним, модельная линейка Honda в России сократилась осенью 2015 года - из нее были убраны модели легкового сегмента. В настоящее время в нашей стране официально продаются только кроссоверы Honda CR-V, недавно переживший обновление (цена - от 2 369 900 рублей), и Pilot (от 3 599 900 рублей).