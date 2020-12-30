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30.12.2020 11:38
Рубрика: Легковые авто

Honda не будет продавать автомобили в России. Известна дата ухода марки

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Honda Фото: Пресс-служба Honda
Фото: Пресс-служба Honda

Компания ООО "Хонда Мотор РУС" сообщила о прекращении поставок автомобилей в Россию в течение 2022 года.

Фото: Пресс-служба Honda.
Honda отзывает по всему миру 1,8 млн автомобилей

Как сообщили в Honda, "принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности".

Также в компании отметили о том, что ООО "Хонда Мотор РУС" сохранит присутствие в нашей стране в сегментах мотоциклетной и силовой техники, а также будет осуществлять послепродажное обслуживание автомобилей.

Напомним, модельная линейка Honda в России сократилась осенью 2015 года - из нее были убраны модели легкового сегмента. В настоящее время в нашей стране официально продаются только кроссоверы Honda CR-V, недавно переживший обновление (цена - от 2 369 900 рублей), и Pilot (от 3 599 900 рублей).

#Honda