Император Японии отказался покидать Токио после аварии на "Фукусиме"

Император Японии отказался покидать Токио после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году. Хотя план по его эвакуации был. Но Акихито ответил, что не может покинуть столицу в условиях, когда массовая эвакуация населения не производится. Бывшие сотрудники канцелярии премьер- министра рассказали, что монарха хотели перевезти в город Киото, который до второй половины 19 века был столицей феодальной Японии.

Напомним, после землетрясения и мощного цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. Были нарушены защитные оболочки реакторов, из-за чего в атмосферу попали радиоактивные вещества. Станция находится примерно в 200 километрах от Токио, где в период с 12 по 15 марта отмечалось повышение уровня радиации, напоминает ТАСС.