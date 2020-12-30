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30.12.2020 17:34
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности ДТП, в котором погиб спикер ярославской облдумы

Текст: Элина Труханова (Ярославль)

Авария, в которой погиб председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов, произошла 30 декабря на дороге Калязин - Рыбинск - Череповец.

По словам официального представителя УМВД по Тверской области Марии Шабановой, по предварительным данным, автомобиль Hyundai Santa Fe под управлением мужчины 1964 года рождения выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda под управлением женщины 1983 года рождения.

В результате ДТП мужчина погиб, женщина госпитализирована в Кашинскую ЦРБ.

Фото: ТАСС
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- Проезжая часть, где произошло ДТП, была обработана, резина на обоих транспортных средствах шипованная, - уточнила Мария Шабанова.

30 декабря Алексей Константинов со своим заместителем Антоном Капраловым поздравил детей медработников Ростовской ЦРБ с наступающим Новым годом и привез им подарки. Также в этот день спикер поздравил с наступающими праздниками 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Шелякина. Днем, как сообщили в Ярославской областной Думе, Алексей Константинов направился в Кимры Тверской области к своей семье.

Ярославский губернатор Дмитрий Миронов выразил глубокие соболезнования родным, близким и коллегам спикера ярославского парламента.

"Алексей Дмитриевич посвятил себя благородному служению государству и обществу. На этом пути он продемонстрировал достойный пример гражданственности и патриотизма, проявил деятельную заботу об интересах сограждан, судьбе Отечества. Ушел человек, заслуживший признание ярославцев, уважение и добрую память", - подчеркнул губернатор.

Алексей Дмитриевич Константинов был избран депутатом Ярославской областной Думы 9 сентября 2018 года, 25 сентября того же года он стал председателем Думы.

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