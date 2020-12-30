Владимир Порханов: Сегодня сказать, что о COVID-19 известно все, не может ни один врач, ни один ученый в мире. Фото: Владимир Аносов/РГ

О том, как не попасть в "красную зону" и как восстановиться, если вы все-таки заболели ковидом, легендарный хирург, академик РАН рассказал накануне Нового года читателям "РГ".

Владимир Алексеевич, вот вы вроде бы все или почти все знаете о COVID-19, а тем не менее заболели.

Владимир Порханов: Сегодня сказать, что об этой болезни известно все, не может ни один врач, ни один ученый в мире! Хотя, конечно, уже понятно, как она передается. В основном - воздушно-капельным путем. Так и у меня было. Заразился я не дома и не на работе. Ко мне в машину сел человек, у которого болела семья. Риск заболеть и течение болезни во многом зависят от того, какое количество вирусов вдохнул человек. В замкнутом пространстве концентрация вируса больше. И если один кашляет, а другой, находясь на расстоянии менее полутора метров, тут же вдыхает, - ясно, что инфицирование практически гарантировано.

Подхватить ковид проще всего именно в замкнутых пространствах - в лифте, небольших помещениях, общественном транспорте. Профилактика коронавируса во многом зависит от нас самих. Поэтому надо носить маски, мыть руки или обрабатывать их атисептиками, соблюдать социальную дистанцию. Маска в два, а то и в три раза увеличивает шансы не заболеть. Набившие вроде уже оскомину советы. Но вот если бы мы оба с моим попутчиком были в масках, последствия могли быть намного легче.

Маски тоже нужно носить правильно. Какой от нее толк, если она висит на подбородке? Это как в популярном меме из интернета: надел трусы, но забыл спрятать причинное место.

Многие в целях экономии носят одну маску неделями - достал из кармана, натянул в магазине или в транспорте, а потом снова туда же спрятал. Как тут не вспомнить известную песню "Эх, раз, еще раз, еще много-много раз". Пользы от такой маски никакой: при длительном использовании она становится влажной и собирает на себя всевозможные бактерии и вирусы. Человек их вдыхает и быстрее заболевает. Такую маску надо выбросить.

Запомните: каждые три часа - новая маска. Одну и ту же маску можно использовать несколько раз, но только тогда, когда надевали ее на короткое время в течение одного дня и она не успела увлажниться. А людям, у которых есть проблемы с легкими, я бы посоветовал купить маску с клапаном или с фильтром. В ней легче дышится.

На улице, когда рядом нет людей, лучше ходить без маски. Дышите свежим воздухом!

Но вот человек все-таки заболел. Как не заразить домашних?

Владимир Порханов: Своих я, к счастью, уберег. У меня как раз внуки в гостях были - четырех, шести и восьми лет. Ночью у меня поднялась температура до 38. Я тут же вызвал врачей, они сделали тест на ковид мне, моей жене и внукам. У меня оказался положительный. Больше я ни с кем не общался, сразу поехал в больницу.

Если у вас появились симптомы COVID-19, надо по возможности самоизолироваться. Желательно в другом помещении, но если такой возможности нет, то не находиться вместе с другими членами семьи на кухне и в комнатах. Выходить из своей комнаты только в маске, после посещения мест общего пользования обрабатывать поверхности, к которым прикасались, спиртосодержащими салфетками.

Пользуйтесь отдельной посудой и полотенцами. Чаще проветривайте комнату и увлажняйте воздух.

Обязательно надо вызвать врача на дом и сдать ПЦР-тест. Спустя несколько дней при необходимости сделать компьютерную томографию. И ни в коем случае не заниматься самолечением! Многие сами себе назначают антибиотики, а это может существенно навредить организму. Только врач может оценить состояние больного и прописать лечение.

А какое у вас было состояние на момент госпитализации?

Владимир Порханов: Одышка была, слабость ужасная. КТ показала 35-процентное поражение легких. Я старался быть примерным пациентом: принимал капельницы, уколы, подолгу лежал на животе, читал любимые книжки. Я с детства люблю читать. И лишь раз пришлось "включить начальника", когда один из пациентов отказывался укладываться на живот. Ну что ж, надел маску, поговорил со строптивым больным. Подействовало.

Лежать на животе очень полезно при коронавирусе. Это делается для того, чтобы раскрыть задние отделы легких и включить дополнительные объемы легочной ткани. Тем, кто лечится дома, тоже рекомендую несколько раз в день ложиться на живот для облегчения дыхания.

Если выполнять все назначения врачей, выздоровление наступит быстрее.

"Я старался быть примерным пациентом: принимал капельницы, уколы, подолгу лежал на животе, читал любимые книжки"

Почему полные люди хуже переносят коронавирус?

Владимир Порханов: Карантин и самоизоляция обернулись для многих перееданием. Люди стали меньше двигаться и больше есть. Отсюда - проблемы с лишним весом.

А вообще ожирение врачи называют неинфекционной пандемией. Это беда какая-то для человечества, и она особенно проявила себя во время пандемии COVID-19.

Жировая ткань - активная среда для многих вирусов, в том числе SARS-COV-2, вот почему тучные люди входят в группу риска. Их организм не может дать коронавирусу должный отпор. А представьте, каково нашему медперсоналу, когда приходится переворачивать и укладывать на живот стокилограммовых больных! Три человека едва справляются.

Практически все заболевшие COVID-19 ощущают мышечную слабость и повышенную утомляемость. Как восстановиться после коронавируса?

Владимир Порханов: После того как я выписался из больницы, у меня ученик как раз защищался, то в медуниверситете не мог подняться на третий этаж. Такая слабость и одышка были. Потом стал плавать. Каждое утро встаю в 4.30 и проплываю несколько километров в бассейне, потом иду в спортзал. Потрогай (73-летний Порханов оголяет бицепс на руке, которому позавидовали бы многие молодые люди. - Ред.). Хирургу нужна твердая рука, и мне надо было быстро восстановиться.

Но людям неподготовленным лучше увеличивать физическую нагрузку постепенно. Не нужно целыми днями лежать на диване, надо заниматься какими-то несложными делами по дому, гулять на свежем воздухе.

И конечно же, два раза в день делать дыхательную гимнастику минут по 30. Многие советуют надувать шарики. А вот это как раз противопоказано! У ковидных больных легочная ткань уплотнена, и для них все упражнения, направленные на раздувание объема легкого, опасны.

Упражнения должны включать дополнительную дыхательную мускулатуру и увеличивать объем грудной клетки. При этом вдыхать надо носом, а выдыхать ртом. Смысл - уменьшить объем воздуха, который попадает в легкие. Дышать надо так: на раз, два, три, четыре, пять - медленно выдыхать ртом. И тогда не происходит разрыва альвеол, в них не поступает сразу большой объем воздуха.

Эти упражнения помогают раскрыться дыхательной мускулатуре, то есть самой грудной клетке, пространству, в котором располагаются легкие, а не самим легким.

Владимир Алексеевич, коронавирус с нами надолго?

Владимир Порханов: Надолго. До 2025 года точно! Я сразу это понял, еще весной отправил своих врачей в Москву изучить опыт. Они были в Коммунарке, в Боткинской больнице, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Благодаря этому мы очень быстро развернули у себя инфекционное отделение.

Одно могу сказать точно - наше инфекционное отделение в обозримом будущем не закроется. "Корона" будет с нами до тех пор, пока не заработает вакцина и не выработается коллективный иммунитет.

Я считаю правильным, что отменили новогодние корпоративы. Понятно, что ночные клубы и праздничные массовые мероприятия - это разносчики инфекции. Давайте вспомним, что Новый год - это семейный праздник, и отпразднуем его дома. И дадим возможность медикам тоже побыть с родными. Некоторые месяцами не видели родных. Вот такой этот год, зараза еще не побеждена. Просто надо всем взять себя в руки и потерпеть.

Поэтому всем читателям "Российской газеты" я желаю здоровья и здравомыслия в новом году! Поверьте, врачи не хотят встречать праздник вместе с вами и COVID-19.

Справка "РГ"

Владимир Алексеевич Порханов родился 25 апреля 1947 года в Краснодаре. После окончания школы поступил в 1-й Московский медицинский институт. С 1969-го обучался на лечебном факультете Кубанского мединститута, который окончил в 1971 году. Работал врачом, торакальным хирургом хирургического отделения и главврачом Кубанского противотуберкулезного диспансера, хирургом в больнице скорой помощи. Руководил краевой клинической больницей N 4. С октября 2004 года - главный врач медицинского учреждения "Научно-исследовательский институт - Краевая клиническая больница N 1 имени профессора С. В. Очаповского".

Владимир Порханов - заслуженный врач РФ, кавалер ордена Почета, дважды лауреат премии "Призвание", Герой Труда РФ, главный торакальный хирург края, заведующий кафедрой онкологии с курсом торакальной хирургии ГБОУ КубГМУ, член европейских научных обществ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН.