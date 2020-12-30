Указ главы Республики Тыва от 30 декабря 2020 года № 311 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и на основании предложений Министерства внутренних дел по Республике Тыва от 24 декабря 2020 г. № 1/3940, Главного государственного санитарного врача по Республике Тыва от 23 декабря 2020 г. № 17-00-02/04-6709-2020 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Тыва от 4 мая 2020 г. № 113 "Об обязательном ношении гигиенических масок для защиты органов дыхания на территории Республики Тыва" следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:

"Об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания на территории Республики Тыва";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Лица, находящиеся на территории Республики Тыва, обязаны до особого распоряжения использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские маски, марлевые маски, респираторы и иные заменяющие текстильные маски) на улице, при нахождении во всех видах городского транспорта общего пользования, пригородного, местного сообщения, включая такси, на территории объектов транспортной инфраструктуры (аэропортах, вокзалах, остановочных пунктах, в том числе автобусных остановках), при посещении организаций, связанных с обслуживанием (оказанием услуг), торговли, аптечной сети, медицины, культуры, спорта и социальной сферы, в зданиях территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Республики Тыва, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений, предприятий и иных общественных местах.";

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Организации и предприятия, осуществляющие деятельность в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 15 мая 2020 г. № 213 "О порядке деятельности отдельных хозяйствующих субъектов в условиях повышенной готовности", обязаны до особого распоряжения обеспечить использование сотрудниками средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки) в зданиях, помещениях.";

4) в пункте 6 слова "№ 76а" заменить словами "от 6 апреля 2020 г. № 76а "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики Тыва".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







