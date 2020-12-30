В Кентукки уволят двух полицейских из-за гибели афроамериканки

Руководство полицейского управления американского города Луисвилл (штат Кентукки) намерено уволить двух полицейских из-за гибели темнокожей местной жительницы Брионны Тейлор. Об этом сообщил телеканал NBC.

Случай, о котором идет речь, произошел 13 марта. Стражи порядка выломали дверь в квартире, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находилась Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время нее Тейлор была убита. Произошедшее привлекло большое внимание СМИ и правозащитных организаций, пишет ТАСС.

В июне из полиции был уволен один из участников операции Бретт Хэнкинсон. Теперь, по сведениям телеканала, так же поступят еще с двумя стражами порядка: Майлзом Косгроувом и Джошуа Джейнсом. Первый из них по случайности застрелил Тейлор. Второй отвечал за получение ордера на обыск ее квартиры. Напомним, гибель афроамериканки тогда повлекла за собой массовые протесты в Луисвилле и других американских городах.

Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе. Задержание 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая закончилось его смертью при не до конца выясненных обстоятельствах. По одной версии, полицейский Шовин применил избыточную силу, прижав коленом голову Флойда, из-за чего тот не мог дышать и скончался от асфиксии. По другой - Флойд находился под воздействием большого количества наркотика, и удушье было вызвано именно этим фактором. Ранее сообщалось, что бывший полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда, был выпущен из тюрьмы под залог в миллион долларов.