Новости

Год Китая в России. Как автопром Поднебесной меняет авторынок РФ 06:01
В Кентукки уволят двух полицейских из-за гибели афроамериканки 05:54
Адвокаты Трампа просят Верховный суд пересмотреть итоги выборов в Висконсине 05:52
Новая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Японии 04:48
В Сирии один человек погиб при ракетном обстреле пригорода Дамаска 04:45
Император Японии отказался покидать Токио после аварии на "Фукусиме" 04:40
Защита Ярошенко ответит на возражения США о досрочном освобождении 04:24
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации 03:55
Инфекционист рассказала о влиянии праздников на статистику по COVID-19 03:45
Трамп ответил на критику Байдена по поводу вакцинации 03:25
Средства ПВО Сирии отразили ракетный удар по окрестностям Дамаска 03:12
В Генпрокуратуре сообщили о росте преступности в ряде регионов России 02:56
Во Франции более 11 тысяч человек заразились коронавирусом за сутки 02:33
Мадуро озвучил сроки поставки в Венесуэлу вакцины "Спутник V" 02:28
"Британский" штамм коронавируса впервые обнаружен в США 02:17
Байден призвал Трампа сделать прививку от COVID-19 01:25
Правительство Словакии продлило режим ЧС 01:25
Вильфанд рассказал о сильных морозах в Сибири и на Дальнем Востоке 01:22
Пушков ответил украинскому министру на выпад против вакцины "Спутник V" 01:02
В Ирландии за сутки выявили рекордное число носителей коронавируса 00:50
Путин утвердил обжалование штрафов с дорожных камер онлайн 29.12.2020
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину 29.12.2020
Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные услуги продлена на год 29.12.2020
Механизм снижения энерготарифов в ДФО сохранили до 2028 года 29.12.2020
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 29.12.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
30.12.2020 05:54
Рубрика: В мире

В Кентукки уволят двух полицейских из-за гибели афроамериканки

Руководство полицейского управления американского города Луисвилл (штат Кентукки) намерено уволить двух полицейских из-за гибели темнокожей местной жительницы Брионны Тейлор. Об этом сообщил телеканал NBC.

Фото: Handout / Metro Nashville Police Department / AFP
В США полиция установила личность взрывника из Нэшвилла

Случай, о котором идет речь, произошел 13 марта. Стражи порядка выломали дверь в квартире, где, как они полагали, хранят наркотики. В ней находилась Тейлор и ее друг. Последний вступил в перестрелку с полицейскими. Во время нее Тейлор была убита. Произошедшее привлекло большое внимание СМИ и правозащитных организаций, пишет ТАСС.

В июне из полиции был уволен один из участников операции Бретт Хэнкинсон. Теперь, по сведениям телеканала, так же поступят еще с двумя стражами порядка: Майлзом Косгроувом и Джошуа Джейнсом. Первый из них по случайности застрелил Тейлор. Второй отвечал за получение ордера на обыск ее квартиры. Напомним, гибель афроамериканки тогда повлекла за собой массовые протесты в Луисвилле и других американских городах.

Имя Бреонны Тейлор стало одним из символов протестов против произвола полиции наряду с именем Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе. Задержание 46-летнего Джорджа Флойда 25 мая закончилось его смертью при не до конца выясненных обстоятельствах. По одной версии, полицейский Шовин применил избыточную силу, прижав коленом голову Флойда, из-за чего тот не мог дышать и скончался от асфиксии. По другой - Флойд находился под воздействием большого количества наркотика, и удушье было вызвано именно этим фактором. Ранее сообщалось, что бывший полицейский Дерек Шовин, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда, был выпущен из тюрьмы под залог в миллион долларов.

В мире США

Главное сегодня

Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ
Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Составлен рейтинг стран Европы по расходам на еду
ВОЗ и ООН предупредили о риске инфицирования двух миллиардов человек