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30.12.2020 11:24
Рубрика: Власть

Володин оценил борьбу с ростом цен

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал шаги правительства по урегулированию ситуации с ценами. Он назвал важным, чтобы ответственность "не размывалась".
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Ситуацию с ростом цен спикер прокомментировал в интервью телеканалу "Россия 24". Отвечая на вопрос, кто должен отвечать за эту сферу, Володин назвал Минэкономразвития (МЭР). "Потому что в руках Минэкономразвития есть те регуляторы, которые должны были быть использованы, - пояснил он, - в том числе учитывая, что за министерством и анализ, и прогноз, то это все вместе должно было дать эффект".

Фото: iStock
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"Это как раз тот пример, когда должен быть ответственный, кто отвечает за этот вопрос", - подчеркнул спикер. Таким образом, ответственность "не размывается". В связи с этим ранее Госдума приняла решение провести 20 января правительственный час с выступлением главы МЭР Максима Решетникова. "Мы сошлись во мнении, что нам необходимо заслушать министра на заседании Государственной думы и спросить: чем помочь, почему такое происходит у нас, - уточнил Володин. - И (почему) необходимо каждый раз вмешательство президента, чтобы остановить рост цен или заставить чиновников выполнять свою работу".

Другие ведомства, уверен политик, также должны были контролировать ценообразование.

Продолжая тему эффективности работы власти, спикер Госдумы также поддержал принимаемые в кабмине решения по оптимизации штата федеральных органов власти и ведомств. Он выразил надежду, что через принятие таких решений будет повышена эффективность министерств и ведомств и "меньше будет бюрократии".

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"Именно как раз эту задачу решает правительство - исключить дублирование, исключить размывание ответственности", - резюмировал Володин.

9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Глава государства указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые. На следующий день премьер-министр Михаил Мишустин поручил принять меры для урегулирования цен. Парламент под конец осенней сессии принял правительственный закон о праве кабмина устанавливать предельные цены на социально значимые товары первой необходимости.

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