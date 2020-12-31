Новогодний концерт Венского филармонического оркестра пройдет онлайн

Одной из главных традиций музыкального мира - Новогоднему концерту Венского филармонического оркестра - уже много десятков лет. И 1 января 2021 года не станет исключением. Несмотря ни на что и вопреки всему, концерт в Золотом зале Венского Музикферайна состоится. За дирижерский пульт встанет маэстро Риккардо Мути.

Правда, реальность все-таки внесет свои коррективы. Концерт пройдет без публики, зато прямую трансляцию, в том числе и в интернете, смогут посмотреть миллионы зрителей по всему миру.

Встать дирижерский пульт в этот день - честь для любого дирижера. Риккардо Мути будет участвовать в Новогоднем концерте Венского филармонического оркестра уже в шестой раз.

Для музыкантов всегда непросто играть в пустом зале, не чувствуя энергии зрителей. Поэтому организаторы концерта пошли на беспрецедентный шаг и пригласили всех, кто собирается 1 января смотреть концерт Венского филармонического оркестра, принять участие в записи аплодисментов. Так что музыканты услышат почти настоящие овации. Это станет символом единения и солидарности в то времена, когда в театрах и концертных залах мира царит затишье.

В России концерт Венского филармонического оркестра будет транслировать телеканал "Культура", кроме того, его можно будет смотреть через интернет на платформе "Смотрим".

Кстати

Читатели "РГ" два воскресенья подряд имели уникальную возможность смотреть на сайте газеты прямую трансляцию из Театра Алигьери в Равенне концертов знаменитого итальянского маэстро Риккардо Мути с Молодежным оркестром Луиджи Керубини. Ссылку на эксклюзивное право стриминга в России для "РГ" любезно предоставили RMMUSIC и куратор проекта Равеннский фестиваль.