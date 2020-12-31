Спасенный после взрыва дома Ваня Фокин прошел два курса реабилитации

В трубке настолько явственно раздаются визг, топот и детский смех, что сразу становится понятно, что со здоровьем Ванечки все в порядке. А пережитая в канун 2019 года трагедия уже позади.

- Да у вас там, похоже, филиал ипподрома и скачки в самом разгаре?

- Гостим у родителей, - рассказывает Ольга Фокина. - Устроили детям по такому случаю выходной от садика. А им только дай порезвиться. Лишь бы не подрались!

Ваня здорово подрос и уже не только дает отпор старшему, пятилетнему Димке, но уже и сам начал отбирать у него игрушки. Чего ж не бывает между мальчишками? Но судя по веселью, сейчас оба "не разлей вода" - соскучились по бабушке с дедушкой. Выходные у семей совпадают не часто.

- Значит, в садик пошел Ванечка?

- Да еще в сентябре отдали! Мы же с ним раньше вместе старшего провожали. А тут самого начали оставлять. Привык. Утром встает: "Мама, в садик, Дима - в садик! Разговаривать понемножку начал. Раньше-то не очень - все "мама", "папа", да "Ди". А теперь в яслях поднахватался, да и за Димкой повторять начал. Очень любит говорить "трактор" и "паровоз", а "рыбу" упорно называет "биба"! Видимо, сказывается тяга к технике, особенно к большой. Когда по телевизору показывают, за уши не оттянешь. Сильно любознательный!

Прошедший год, конечно, сильно омрачила пандемия. Как уже сообщала "РГ" ("А Ванечка растет" от 29.12. 2019), этим летом семья Фокиных собиралась после всего пережитого съездить отдохнуть на море. Глава семейства даже отпуск заранее взял, но вместо моря пришлось купаться в озерах, которых в Челябинской области по счастью великое множество.

- В марте успели пройти очередной курс реабилитации с Ванечкой, он плаванье осваивал, - рассказывает Ольга. - Сначала дичился немного, чужие люди, бассейн… А потом разохотился - из воды не вытащить. Ну а летом уже сам заходил в воду, с удовольствием. Сейчас другое развлечение - снег, горки. Только и слышишь от него: "Давай снежки лепить". Прошлой зимой еще маленький был, толком не понял зимних забав.

Из-за невропатии большеберцового и малоберцового нервов на ноге, где у Ванечки был перелом, двигательная активность восстанавливается постепенно. Сам он этого не замечает, резвится и бегает, как все дети. И только со стороны видно, что немного неправильно ставит стопу. Нужны тренировки, лечебная физкультура и специальная ортопедическая обувь, которую малышу специально изготавливают по обмерам врачей. Пока приходится ходить в ней круглый год, даже дома. Однако, как пояснила мама, после двух курсов реабилитации в марте и октябре, занятий в бассейне и отдыха на озерах ножка стала двигаться намного лучше. Врачи говорят, надо продолжать заниматься.

На вопрос, не нужна ли какая помощь, Ольга отвечает отказом.

- Спасибо! Справляемся сами. Пожелайте от нас счастья, здоровья, семейного благополучия, всем, кто нам помогал! Чтобы мечты сбывались, и чтобы люди верили в чудо, как поверили мы.

Кстати, робот Федор от "Российской газеты", от которого Ванечка оробел при первой встрече, теперь - любимая игрушка. Маленький командир отдает ему команды и следит, чтобы они выполнялись правильно. А с умным совенком, который на манер кота из Лукоморья "идет налево песнь заводит, направо - сказку говорит", братья играют вместе. Дима ему подпевает, а Ванечка поправляет, чтобы не уехал, куда не надо.

- Настроение праздничное, - делится Ольга. - Наверное, как все, ждем от нового года только хорошего!

В феврале Ванечке исполнится три года.

Как это было

В ночь на 31 декабря 2018 года, когда в Магнитогорске прогремел взрыв, унесший жизни 39 человек, главы семейства Евгения Фокина не было дома. Он работал в ночную смену. Когда вернулся домой, вместо квартиры остались одни руины.

Ольга со старшим сыном Димой спаслись. А кроватку с Ванечкой выбросило на улицу ударной волной. Спасатели нашли малыша на второй день поисков, когда уже мало кто ждал хороших новостей. Стояли морозы. Он оказался под обломками перекрытий, каким-то чудом не задевших детскую кроватку. Десятимесячный малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и сильное обморожение. Сразу после чудесного спасения, малыша направили спецбортом в московский НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.