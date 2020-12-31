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Рубрика: В мире

Трамп: Выборы в США не соответствуют даже стандартам стран третьего мира

Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Фото: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

Президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал всеобщие выборы, состоявшиеся в стране третьего ноября. По его словам, было значительно больше голосов, чем голосующих людей, и с этой клоунадой нельзя мирится.

Фото: JIM WATSON, Morry GASH / AFP
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"Эти выборы были сфальсифицированными, они не соответствуют даже стандартам стран третьего мира!" - цитирует ТАСС сообщение американского лидера в Twitter.

Напомним, президентские выборы в США прошли третьего ноября, а 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования, в соответствии с которыми демократ Джозеф Байден станет новым главой государства. Шестого января сенат и палата представителей Конгресса США официально утвердят результаты голосования коллегии. Инаугурация следующего главы администрации США состоится 20 января 2021 года.

Трамп не признает поражение и обращается в суды. Верховный суд США уже отклонил два иска. Накануне адвокаты хозяина Белого дома снова обратились в Верховный суд с просьбой пересмотреть в пользу Трампа итоги президентских выборов в Висконсине и аннулировать тысячи бюллетеней.

В мире США Выборы президента США-2020

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