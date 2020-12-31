Во что лучше инвестировать в 2021 году

Андрей Русецкий, управляющий активами "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Российский рынок в 2020 году прошел очередное испытание на стойкость. Причем в этот раз он выдержал даже отрицательные цены на нефть. Рынок акций и рынок облигаций завершают 2020 год в положительной зоне, только российская валюта показала существенное падение на фоне снижения цен на нефть и объемов экспорта.

Падение спроса на фоне ограничительных мер стало фактором сдерживания инфляции, не смотря на девальвацию рубля. Низкая инфляция позволила Банку России продолжить политику снижения ключевой ставки до уровня 4,25%, что в свою очередь потянуло за собой уровень ставок по депозитам.

Основным трендом на рынке в 2020 году стал приток денежных средств от физлиц, который по результатам года приблизится к отметке 2 триллиона рублей. Можно ожидать сопоставимого притока и в 2021 году - как раз по причине сохранения ключевой ставки на текущем уровне (наш прогноз - понижение до 4% в первом квартале 2021 года) и, следовательно, низких депозитных ставок. На депозиты до одного года приходится примерно 35,6% сбережений россиян и еще 32,6% приходится на вклады с погашением от 1 до 3 лет. Таким образом, не все еще столкнулись с низкими ставками по депозитам, а, судя по росту остатков на текущих счетах, многие вкладчики все еще ожидают более высоких ставок - все это благоприятные условия для перетока денег на фондовый рынок.

Действия Банка России - основной фактор для рынка рублевых облигаций. Облигации являются следующим по уровню риска инструментом за депозитом и для бывших вкладчиков это разумный вариант для инвестирования. Текущая доходность компаний первого эшелона порядка 6%, у второго эшелона она составляет 7-7,5% к погашению, что выше депозитных ставок даже с учетом налогов. Мы не ожидаем резкого изменения в доходностях в 2021 году и предпочитаем покупку среднесрочных корпоративных облигаций, не рекомендуем увеличивать доходность портфеля за счет длинных государственных облигаций или высокодоходных бумаг. Если доходность рынка облигаций недостаточная, то лучше добавить в свой портфель российских акций.

Наш базовый сценарий - эффективная вакцинация и продолжение тренда на восстановление экономики. Первая половина 2021 года выглядит как потенциально хороший период для сырьевых компаний: ослабление доллара, отложенный спрос, рост ВВП Китая на 7% - все это указывает на повышенный спрос и высокие цены на сырье в среднесрочной перспективе. Мы уже видели подобный сценарий в 2011 году, когда после финансового кризиса 2008-2009 года цены на нефть взлетели до 110 долларов за баррель, медь и алюминий стоили 10 тысяч и 2,6 тысячи долларов соответственно.

Нефть закрепилась на уровне 50+ долларов за баррель и для России важен уже не уровень цен, а объем экспорта, который ограничен соглашением ОПЕК+. По мере восстановления мобильности населения будет расти и спрос на нефть в мировом масштабе. В первом полугодии стоит ожидать укрепления рубля до 70 рублей за доллар.

На этом фоне в первом квартале стоит ожидать обновления максимумов индекса Мосбиржи и его дальнейший рост. Следует делать ставку на рубль и на российские акции. С точки зрения секторов стоит уделять внимание сырьевым компаниям и финансовому сектору. В 2020 году российский рынок акций впервые за 6 лет вошел в медвежью фазу (падение более чем на 20% от максимумов) и успел восстановиться. Обычно после столь сильного падения рынок продолжает расти еще два года.

Российский рынок по-прежнему остается одним из самых дешевых в мире с точки зрения оценки по мультипликаторам, но в последние годы к этой дешевизне добавилась высокая дивидендная доходность. На фоне роста цен на сырье дивдоходность индекса Мосбиржи достигнет 8-9%, это будет основным фактором для роста котировок.

Потенциальные риски для российского рынка могут прийти с двух направлений: низкая скорость вакцинации населения, либо низкая эффективность вакцин, а также потенциальные санкции со стороны США. Относительно санкций - нужно смотреть на уровень конфронтации сторон. В настоящий момент не стоит ожидать тяжелых санкций (которые могут навредить рынкам), так как предпосылок для этого нет. В целом 2021 год выглядит достаточно позитивно для развивающихся стран и для России в частности.

Принимая решение, инвестору необходимо выбирать активы не по потенциалу роста, а прежде всего по толерантности к риску самого инвестора. Если нет опыта инвестирования, то лучше начинать с коротких облигаций и/или небольшой доли акций. Для минимизации рисков следует инвестировать в дифференцированный портфель бумаг.