Врачи рассказали, какие продукты избавят от изжоги после застолья

Впереди длинные новогодние праздники, а значит - обильные застолья, которые могут спровоцировать возникновение изжоги. К счастью, избавиться от нее или по крайней мере погасить симптомы можно и без лекарств, с помощью продуктов, которые есть дома у каждого.

Помимо заболеваний органов пищеварения, изжогу могут вызывать алкоголь, курение, жирная пища, шоколад, кофе, фруктовые соки, острая, сладкая, кислая, пряная еда, свежая выпечка, газированные напитки. Если неприятное жжение в пищеводе возникает не чаще одного-двух раз в месяц, причин для беспокойства скорее всего нет, а вот если хотя бы дважды в неделю или раз в неделю, но на протяжении года, то это уже повод обратиться к доктору, заявил KP.RU врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин.

По его словам, один из простых и действенных способов избавления от изжоги - прием щелочной минеральной воды.

- Из продуктов изжогу снимает имбирь. В крайних случаях можно употребить соду, но злоупотреблять этим методом не стоит, - пояснил гастроэнтеролог.

Из имбиря лучше делать настой без сахара и употреблять его после еды. Что касается соды (щепотка, растворенная в воде), то она погасит кислотность в желудке на небольшое время, при этом выделяется газ, который приносит дискомфорт. Поэтому ее нужно рассматривать лишь как экстренное средство, если ничего другого под рукой нет. А помочь при изжоге, хоть и не всегда, могут следующие продукты:

Молоко

Стакан молока может избавить от неприятного ощущения в пищеводе. Оно смывает кислоту, а также связывает ее в желудке - этому способствуют противовоспалительные компоненты и белки. Но этот способ не подойдет тем, кто не любит или не переносит молоко, лактозу. Иногда может возникать и обратный эффект - усиление изжоги.

Йогурт с пробиотиками

В нем также есть противовоспалительные компоненты, которые успокаивают раздраженный пищевод, и полезные в данном случае белки. Пробиотики в целом улучшают пищеварение и нормализуют работу кишечника, в результате пища с кислотой быстрее уходит в кишечник. Но йогурт должен быть обязательно натуральным и без сахара - в противном случае изжога только усилится.

Яблочный уксус

Чайная ложка яблочного уксуса (но ни в коем случае не обычного, и тем более не уксусной эссенции), смешанная с 50-100 мл воды, также способна устранить изжогу. Однако помогает этот рецепт не всем - многие люди отмечают, что особых улучшений своего состояния не замечают.

Жевательная резинка

Некоторые публикации сообщали об эффективности жвачки для снижения кислотности, если жевать ее после еды в течение 20-30 минут. Но жевательная резинка должна быть без сахара и не мятная, иначе можно только усугубить свое состояние.

Бананы

Этот фрукт может облегчить симптомы изжоги, так как нормализует пищеварение и гасит кислоту, обволакивая стенки пищевода. Тонус пищеварительной системы нормализуется благодаря витаминам и микроэлементам, однако научных доказательств того, что банан спасает именно от изжоги, пока не обнаружено.