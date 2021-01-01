Южная Корея ужесточила правила въезда для иностранцев

Власти Южной Кореи отреагировали на распространение по миру "британского штамма" коронавируса, который является более заразной мутацией COVID-19. Все иностранцы при въезде в страну теперь будут обязаны предоставлять справку с отрицательными результатами тестов на коронавирус.

Как сообщили в Агентстве по контролю и предотвращении распространения заболеваний Кореи, новые правила начнут действовать с 8 января для тех, кто прибывает через воздушные гавани, и с 15 января для прибывающих через морские порты. Анализы должны быть сданы не ранее, чем за 72 часа до момента, когда морское или воздушное судно покидает страну отправления.

Можно сказать, что корейцы отреагировали более сдержанно на появление "британского штамма" COVID-19 по сравнению с той же Японией, которая вообще запретила въезд для иностранцев. Ранее власти Республики Корея также временно приостановили все рейсы из Великобритании, обязав всех, кто прибывает из Туманного Альбиона и ЮАР, иметь справку об отсутствии коронавируса. Теперь же эта правило станет обязательным для всех.

До сих пор при въезде в Корею из подавляющего большинства стран требовалась справка лишь об отсутствии симптомов COVID-19. "Британский штамм" уже добрался до Южной Кореи, он был выявлен у нескольких корейцев, которые ранее прибыли из Великобритании.

В настоящий момент в Стране утренней свежести наблюдается "третья волна" коронавируса. В день число новых зараженных составляет в среднем около тысячи человек. По данным на полночь 1 января, в Южной Корее было выявлено 1029 новых зараженных COVID-19, при этом скончалось 17 человек, а выздоровели 682 больных.