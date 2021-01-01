СК задержал виновника смертельной аварии со скорой помощью в Подмосковье

Предполагаемого виновника ДТП со скорой помощью в Московской области задержали. Об этом сообщается на сайте подмосковного ГСУ СК. Ведомство будет настаивать на аресте 28-летнего мужчины.

По версии следствия, водитель Lada грубо нарушил ПДД: он сел за руль пьяным, выехал на встречную полосу, где оперативные службы работали на месте другой аварии. Под колеса машины попали спасатели, медработник и сотрудник ГИБДД. Фельдшер скончался на месте, остальные получили ранения, у полицейского - тяжелые травмы.

На допросе обвиняемый признал вину. Возбуждено уголовное дело, суд изберет ему меру пресечения.