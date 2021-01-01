УАЗ будущего: опубликовано первое изображение

Ульяновский автозавод проиллюстрировал свое официальное новогоднее поздравление изображением футуристичного бескапотного грузовичка, который можно описать, как переиздание легендарного "головастика" УАЗа-452Д. Специально под праздничную тему грузовик окрашен в красный оттенок, а из его грузового отсека выглядывает ель.

Машина на картинке - это дизайн-проект независимого специалиста Андрея Давыдова. В облике "головастика будущего" Давыдов заложил несколько отсылок к оригинальному автомобилю - это не только кабина без капота, но также характерная решетка радиатора в виде трапеции и расположение фар относительно решетки. Но светотехника здесь сложной конфигурации, а не круглая, к тому же, по замыслу дизайнера, она на LED-элементах.

Эта работа - продолжение темы "необуханок", которую по собственной инициативе ведет Давыдов. Ранее дизайнер опубликовал рендер футуристичного микроавтобуса в стиле классического УАЗ-452. Проекты существуют только в виде детализированных трехмерных компьютерных моделей и к постройке в виде реальных образцов не планируются.

Напомним, что оригинальное семейство УАЗ-452 выпускается с 1965 года, с тех пор машины пережили несколько крупных модернизаций. "Буханки" и "головастики" текущего образца оснащаются 112-сильной модификацией 2,7-литрового бензинового мотора ЗМЗ-409, 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом типа part-time. Грузовая модификация с однорядной кабиной и бортовым кузовом в настоящее время стоит от 747 000 рублей.