Россияне оценили новый дизайн "Буханки" и просят УАЗ запустить ее в серию

Неделю назад Ульяновский автозавод опубликовал в официальной группе "ВКонтакте" опрос на тему новой "Буханки", своё видение которой представил промышленный дизайнер Андрей Давыдов. Большинство россиян оценили концепт положительно.

На момент написания публикации в опросе приняло участие 25 206 человек, из которых 11 893 респондента (47.18%) выбрали ответ "Да, смотрится свежо и стильно".

Второй по популярности ответ на вопрос "Нравится ли вам такой дизайн "Буханки", который дали 7 009 человек (27.81%): "Есть спорные моменты, но в целом - супер!". Почти 4.5 тысячи опрошенных (17.67%) заявили, что предпочитают "классический облик легенды".

Самый непопулярный ответ: "Я бы по-другому сделал - расскажу в комментариях", - так ответили 1 849 человек (7.34%).

В настоящее время УАЗ не планирует выпуск рестайлинговой "Буханки" или её преемника, инженеры завода заняты проектом по созданию "Русского Прадо".