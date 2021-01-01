В Южной Корее могут помиловать осужденных экс-президентов

Глава правящей партии Республики Корея (РК) Ли Нак Ён заявил о том, что намерен предложить лидеру страны Мун Чжэ Ину помиловать двух предыдущих президентов РК Ли Мен Бака и Пак Кын Хе, которые осуждены и отбывают длительные сроки тюремного заключения.

О своей инициативе председатель Демократической партии "Тобуро" Ли Нак Ён рассказал в ходе новогоднего интервью местному информационному агентству "Ёнхап".

"В подходящее время я намерен выйти с предложением к нашему президенту Мун Чжэ Ину помиловать двух бывших президентов… Фактически, наступивший год будет последним годом правления президента Муна, а потому этот вопрос надо решить в правильное время", - отметил Ли.

Напомним, что экс-президент Ли Мен Бак, который руководил Кореей с 2008 по 2013 гг., приговорен к 17 годам лишения свободы. В отношении экс-президента Пак Кын Хе (правила в 2013-2017 гг.) окончательный срок пока не утвержден, но очевидно, что он будет весьма длительным - двадцать или более лет тюрьмы. В заключении Пак находится с марта 2017 г. после ее досрочного смещения с поста президента в результате импичмента.

Инициатива Ли Нак Ёна интересна тем, что нынешняя правящая партия, которую он возглавляет, представляет собой как раз противников экс-президентов Пак Кын Хе и Ли Мен Бака. Демократическая партия "Тобуро" в настоящий момент контролирует парламент, имея там более половины мандатов.

На заявление Ли в политических кругах Кореи отреагировали по-разному. Консерваторы, из рядов которых вышли Ли Мен Бак и Пак Кын Хе, в целом одобрили эти планы, тогда как в самой правящей партии и некоторых оппозиционных группах инициатива о помиловании была встречена критически.