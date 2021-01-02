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СМИ: Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию

Новости
    02.01.2021, 14:03
Текст:   Олег Усков

Ситуация с устроившим смертельное ДТП российским актером и режиссером Михаилов Ефремовым была, несомненно, одной из самых обсуждаемых в минувшем году, постоянно обрастая причудливыми деталями, во многом - трудами первого адвоката артиста.

Фото: Михаил Мокрушин/РИА Новости
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В итоге Ефремов, как мы знаем, получил 7,5 года колонии, написал ряд покаянных писем и уладил, по словам его нового представителя, финансовые вопросы с потерпевшей стороной.

Тогда как детализация продолжается. Появилась, в частности, и такая внезапная версия, что после ДТП Михаил хотел… сбежать в Латвию. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на "близкий к делу источник", который напомнил, что у актера в этой стране есть недвижимость и вид на жительство.

Как утверждает инсайдер, Ефремов "был настолько напуган, что рассматривал даже такой вариант развития событий". От которого его якобы отговорил Эльман Пашаев.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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При этом каким именно образом актер мог бы скрыться из-под домашнего ареста, имея на ноге электронный браслет, не уточнено.

Что любопытно, Пашаев, к которому издание обратилось за комментарием, опровергать теорию не стал. Но от расспросив уклонился. Отметив: "Скоро вы сами все узнаете".

Не секрет, что Михаил Ефремов с юности часто бывал с матерью в Прибалтике - из-за проблем с дыхательной системой отлеживался в санаториях. После, уже со своими детьми, приезжал в Юрмалу, где снимал домик на лето. А несколько лет назад купил там участок с двумя домами.

Сейчас за недвижимостью артиста присматривают ее бывшие владельцы, которым Ефремов положил за такую услугу "небольшой оклад".

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