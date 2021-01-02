СМИ: Михаил Ефремов хотел сбежать в Латвию

Ситуация с устроившим смертельное ДТП российским актером и режиссером Михаилов Ефремовым была, несомненно, одной из самых обсуждаемых в минувшем году, постоянно обрастая причудливыми деталями, во многом - трудами первого адвоката артиста.

В итоге Ефремов, как мы знаем, получил 7,5 года колонии, написал ряд покаянных писем и уладил, по словам его нового представителя, финансовые вопросы с потерпевшей стороной.

Тогда как детализация продолжается. Появилась, в частности, и такая внезапная версия, что после ДТП Михаил хотел… сбежать в Латвию. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на "близкий к делу источник", который напомнил, что у актера в этой стране есть недвижимость и вид на жительство.

Как утверждает инсайдер, Ефремов "был настолько напуган, что рассматривал даже такой вариант развития событий". От которого его якобы отговорил Эльман Пашаев.

При этом каким именно образом актер мог бы скрыться из-под домашнего ареста, имея на ноге электронный браслет, не уточнено.

Что любопытно, Пашаев, к которому издание обратилось за комментарием, опровергать теорию не стал. Но от расспросив уклонился. Отметив: "Скоро вы сами все узнаете".

Не секрет, что Михаил Ефремов с юности часто бывал с матерью в Прибалтике - из-за проблем с дыхательной системой отлеживался в санаториях. После, уже со своими детьми, приезжал в Юрмалу, где снимал домик на лето. А несколько лет назад купил там участок с двумя домами.

Сейчас за недвижимостью артиста присматривают ее бывшие владельцы, которым Ефремов положил за такую услугу "небольшой оклад".