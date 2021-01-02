Минздрав: В России от коронавируса привиты 800 тысяч человек

Вакцинация в России идет активно - уже привито 800 тысяч человек. Всего в регионы поступило более 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом в субботу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе визита в Тверскую область.

"Развезено уже в регионы Российской Федерации более 1,5 миллиона доз вакцины, и вакцинация идет очень активно... с учетом всех данных по вакцинированным - это уже более 800 тысяч человек, которые получили вакцину", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее глава Минздрава сообщил, что сертификат вакцинации от COVID-19 с 1 января 2021 года можно получить в электронном виде в личном кабинете на сайте госуслуг.

Напомним, Владимир Путин ранее поставил задачу организовать вакцинацию от коронавируса по всей стране. Она должна быть полностью добровольной и бесплатной. Вакцинация по стране стартовала в декабре.