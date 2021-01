Kia в январе перейдет на новые логотип и слоган

В январе 2021 года Kia Motors перейдет на новый логотип. Одновременно изменится также фирменный слоган компании - используемый уже много лет девиз The Power to Surprise ("Сила удивлять") заменят на Movement that inspires ("Движение, которое вдохновляет"). Об этом сообщает ресурс The Korean Car Blog.

Первые слухи о скорой смене логотипа Kia стали циркулировать еще осенью 2019 года. В феврале 2020-го такие планы подтвердил президент Kia Motors Парк Хан-Ву. Осенью 2020-го в Kia заявили о намерении запустить новую айдентику в январе 2021-го.

Новое графическое решение логотипа Kia Motors запатентовала почти полтора года назад. Он представляет собой написанное без разрывов название бренда. Графика отрисована с нарочитой симметрией вертикальных линий всех трех букв и диагональных линий K и A. Фирменный красный оттенок эмблемы Kia сохранен, но обрамления в виде овала больше нет. Концы острые, со скосами.

Похожая эмблема - без овала и с симметричной графикой - засветилась на концептуальном кроссовере Imagine by Kia, показанном на автосалоне в Женеве в марте 2019 года. Но у нее были скругленные, а не скошенные концы.

Охранные документы на новое лого в сочетании со слоганом оформлены в конце 2020-го. Ожидается, что новый значок в течение текущего месяца начнут применять на автомобилях Kia. О сроках смены логотипов в оформлении дилерских центров и рекламной полиграфической продукции ничего не сообщается - вряд ли это произойдет одномоментно.

Напомним, что нынешний логотип Kia появился в 2004-м, он представляет собой модернизированную эмблему образца 1994 года. Само название бренда состоит из иероглифов Ki, то есть "зарождение", и A, который символизирует Азию.

За всю историю у Kia было пять логотипов, если считать действующий. Однако на некоторых моделях для домашнего, корейского рынка, компания, подобно японским автопроизводителям, использует индивидуальные эмблемы - они, например, есть у спортседана Stinger и внедорожника Mohave.