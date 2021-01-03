Украинский дизайнер показал УАЗу, какой может быть "Буханка"

Дизайнер Роман Прядко из Украины представил концепт уазовской "Буханки". Автор максимально сохранил аутентичность автомобиля, но при этом внедорожник стал выглядеть совершенно иначе.

Автомобиль получил круглые светодиодные фары, LED-полоску поворотников, опять же имеющих круглую, как у оригинала, форму, обзавёлся пластиковым бампером и накладками. Дизайнер также сохранил форм-фактор решётки радиатора и решил оставить дополнительный воздухозаборник, расположенный поверх неё.

Также новую "Буханку" отличает от классической версии отсутствие внешних дверных петель, пересмотренные боковые линии и современные ручки дверей.

Эскиз салона выглядит "сырым" из-за непроработанной концепции пассажирского места с очень широким креслом, архаичной мультимедийной системой. Также стоит отметить отсутствие "горба" моторного отсека, наличие которого обусловлено бескапотной компоновкой "Буханки". Можно предположить, что по замыслу автора концепт является полукапотным, как, например, Volkswagen Transporter.

Ранее "РГ" рассказывала, как Роман Прядко переосмыслил облик и салон Москвич-2140.