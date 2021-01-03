Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
03.01.2021 16:00
Рубрика: Российский автопром

Украинский дизайнер показал УАЗу, какой может быть "Буханка"

Текст: Константин Руссов

Дизайнер Роман Прядко из Украины представил концепт уазовской "Буханки". Автор максимально сохранил аутентичность автомобиля, но при этом внедорожник стал выглядеть совершенно иначе.

Фото: Андрей Давыдов / Пресс-служба УАЗа
УАЗ будущего: опубликовано первое изображение

Автомобиль получил круглые светодиодные фары, LED-полоску поворотников, опять же имеющих круглую, как у оригинала, форму, обзавёлся пластиковым бампером и накладками. Дизайнер также сохранил форм-фактор решётки радиатора и решил оставить дополнительный воздухозаборник, расположенный поверх неё.

Также новую "Буханку" отличает от классической версии отсутствие внешних дверных петель, пересмотренные боковые линии и современные ручки дверей.

Эскиз салона выглядит "сырым" из-за непроработанной концепции пассажирского места с очень широким креслом, архаичной мультимедийной системой. Также стоит отметить отсутствие "горба" моторного отсека, наличие которого обусловлено бескапотной компоновкой "Буханки". Можно предположить, что по замыслу автора концепт является полукапотным, как, например, Volkswagen Transporter.

Ранее "РГ" рассказывала, как Роман Прядко переосмыслил облик и салон Москвич-2140.

#УАЗ