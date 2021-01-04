Врачи рассказали об улучшении состояния Алисы Фрейндлих

Состояние здоровья народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, госпитализированной с COVID-19, немного улучшилось. Как сообщает ТАСС со ссылкой на клиническую больницу №122 имени Соколова, где проходит лечение актриса, Алиса Фрейндлих стала выполнять несложные дыхательные упражнения, врачи фиксируют незначительную положительную динамику.

Напомним, Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря. До этого актриса примерно неделю лечилась дома.

Ее положили в больницу в тяжелом состоянии. Актриса находится в отделении реанимации.

Вслед за Алисой Фрейндлих в эту же больницу с коронавирусной инфекцией были госпитализированы ее дочь и внучка.